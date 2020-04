Il Colonna prova la fuga dalle retrovie

Quella disputata dal Colonna, impegnato nel campionato di Prima categoria Gruppo F, è certamente una stagione in salita. Il team ha conquistato sedici punti, ottenendo cinque vittorie, un pareggio e tredici sconfitte. Solo due formazioni hanno fatto peggio: Casilina e OIR, che hanno raccolto rispettivamente tredici e quattro punti. Il Colonna ha la seconda peggior difesa con quarantacinque reti subite, solo il fanalino di coda ha fatto meno. Mentre, l’attacco è riuscito a realizzare ventotto goal. In ogni modo, la formazione in questione si trova a sei lunghezze dal Vittoria Roma, che è posizionato in una zona della classifica lontana dalla parte bassa. A soli tre punti dalla penultima della classe si trova la Casilina, con l’OIR decisamente più staccato con quattro punti conquistati in venti gare. In un raggruppamento equilibrato, il Colonna, ha senza dubbio la possibilità di risalire la classifica evitando i playout. Per raggiungere il target, però, è necessario migliorare decisamente la fase difensiva riducendo le reti subite. Sfruttando le proprie qualità e gli incroci fra i diretti competitor, il Colonna potrebbe rendersi protagonista di una risalita in un campionato ancora aperto.