NOMENTANA HOSPITAL: nessuna comunicazione, il comune denuncia

“Nonostante i solleciti, ad oggi non c’è stata nessuna comunicazione formale dal Nomentana Hospital al comune relativamente al monitoraggio della condizione sanitaria all’interno della struttura” lo ha comunicato il Sindaco di Fonte Nuova Presutti. Per questo in data odierna, 6 aprile, il Comando di Polizia Locale ha provveduto ad emettere il provvedimento di inottemperanza all’ordinanza n 17 27/03/2020 e il Comune ha comunicato la notizia di reato per violazione dell’art. 650 del codice penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli.

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA

In riferimento a quanto disposto da parte di questa Amministrazione con Ordinanza n. 17 del 27/03/2020 e a seguito dei numerosi solleciti sia per le vie brevi, sia con note ufficiali, ad oggi, nessuna comunicazione formale ci è giunta a rappresentare la situazione della casa di cura relativamente al monitoraggio della condizione sanitaria e alla trasmissione giornaliera di ogni dato utile e necessario a monitorare l’evolversi della situazione all’interno della struttura sanitaria. In considerazione della rilevanza della struttura e della serietà della situazione, non è tollerabile che l’Amministrazione Comunale debba affidarsi a notizie informali od ai social.

Pertanto il Comando di Polizia Locale ha provveduto ad emettere il relativo provvedimento di inottemperanza all’ordinanza e siamo stati costretti a comunicare la notizia di reato per violazione dell’art. 650 del codice penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli, per i soggetti che hanno mancato al sopra menzionato provvedimento.

f.to

Il Sindaco

Ing. Piero Presutti