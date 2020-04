SANT’ANGELO ROMANO – Covid-19, c’è il secondo contagiato: è una donna

La comunicazione

Aumentano i contagiati dal Coronavirus anche a Sant’Angelo Romano. Oggi, lunedì 6 aprile, la Asl Roma 5 ha comunicato l’accertamento del secondo contagiato al sindaco Martina Domenici. Lo annuncia lo stesso primo cittadino in un video

Il paziente positivo è una donna – spiega il sindaco – si trova presso la propria abitazione con i suoi cari, è asintomatica e le condizioni di salute sono buone. A Sant’Angelo Romano i pazienti in isolamento sono 3 e 10 quelli in quarantena

Il primo aprile il sindaco aveva dato notizia del primo contagio di un uomo di 37 anni, anche lui in quarantena presso la propria abitazione con la famiglia in condizioni di salute discrete. A lui e alla propria famiglia esprimiamo vicinanza ed affetto con l’augurio di una buona guarigione.

“C’è troppa gente in giro – aggiunge il sindaco -L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni impartite dagli Organi di Governo e delle Autorità Sanitarie”.