L’amministrazione comunale di Subiaco rende noto che in considerazione delle domande che stanno pervenendo al Comune di Subiaco per l’ottenimento del “Bonus Spesa”, è stato istituito un numero telefonico dedicato 0774 816202 disponibile dalle 9-00 alle 11.00. Un operatore risponderà a tutte le richieste inerenti il progetto di assistenza alla popolazione “Subiaco aiuta Subiaco”.

Non vi è alcuna necessità di recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali per richiedere informazioni, bensì è possibile utilizzare la linea telefonica dedicata e ridurre così potenziali situazioni di assembramento.