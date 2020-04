TIVOLI – Covid-19, prosegue la raccolta fondi degli avvocati per l’ospedale di Palestrina

Prosegue fino a mercoledì 8 aprile la raccolta fondi promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Tivoli per donare al reparto Covid 19 dell’Ospedale di Palestrina un ecografo palmare, saturimetri e mascherine.

Il Presidente del Coa David Bacecci esprime soddisfazione per il contributo fin qui dato dagli Avvocati di Tivoli e dalla Magistratura locale e per la generosa e la fattiva collaborazione del Rotary di Tivoli che ha aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa. Bacecci invita ancora ad uno sforzo e ad un impegno per mostrare solidarietà e vicinanza a chi è colpito da questo subdolo e insidioso virus oltre che riconoscenza al personale medico e infermieristico che, quotidianamente, lo combatte.

L’iniziativa è firmata dalle consigliere dell’Ordine Narcisa Roxana Stoinoiu, Fabiola Salvati e Anna Rubino, in collaborazione col fratello di quest’ultima, il dottor Luca Rubino responsabile del reparto Covid della Asl che già accoglie 38 malati ed è destinato ad essere un punto di riferimento per l’intera Roma 5.

Per raccogliere i fondi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha aperto un conto corrente dedicato, presso la Banca Centro Lazio di Tivoli, avente il numero 07/106049 dove si potranno donare le somme con bonifico on line alle seguenti coordinate: IT 05W08716 39450 000007106049.