TIVOLI – “Vampiri” di carburante al deposito Asa, furto sventato dai vigilantes

Per entrare nel piazzale hanno tagliato la recinzione puntando ai mezzi parcheggiati, tuttavia non sono riusciti a fare il “succhio”.

Così stanotte i “vampiri” di carburante hanno assaltato il deposito di Asa Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta rifiuti a Tivoli. Il blitz è stato messo a segno in via Cesurni alle 23,20 di ieri, domenica 5 aprile, ed è stato sventato dalle guardie giurate della “Sicur Italia Vigilanza”, l’istituto che ha in appalto la sicurezza del sito.

“Non è la prima volta – spiega l’amministratore unico della Spa Francesco Girardi – Per questo abbiamo potenziato la sorveglianza con telecamere e luci sul piazzale. A novembre 2019 abbiamo inoltre installato un gabbiotto per un custode che vi dorme la notte per evitare altre intrusioni: in un caso i ladri lo hanno preso addirittura a sassate prima di dileguarsi”.

