Tivoli: al vaglio le domande di sostegno alimentare

In merito all’emergenza alimentare e le difficoltà economiche che una parte della comunità sta subendo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il sindaco Proietti rivolge una raccomandazione e un appello agli esercizi commerciali del territorio. “Stiamo vagliando le domande arrivate dai nuclei familiari che hanno bisogno di un sostegno alimentare – chiarisce il primo cittadino – non abbiamo ancora i numeri definitivi e vorremmo essere più precisi nelle prossime ore. Sento, però, intanto, il bisogno di comunicare ai titolari della grande distribuzione e ai piccoli negozi di vicinato che abbiamo bisogno di conoscere i nominativi degli esercizi commerciali nei quali sarà possibile spendere i buoni spesa da parte di coloro che saranno individuati come aventi titolo. Vorrei pregare gli esercizi commerciali di aderire – se lo ritenessero opportuno – alla nostra iniziativa: troveranno le istruzioni sui siti del Comune. La preghiera che rivolgo a tutti coloro che volessero partecipare a questa organizzazione, che vede insieme Comune ed esercenti, è di farlo nel più breve tempo possibile, perché noi dobbiamo far conoscere alle persone che verranno individuate come beneficiarie della misura di sostengo al Covid-19, quali sono i negozi e i supermercati nei quali è possibile spendere i buoni spesa. Gli esercizi commerciali sappiano che i fondi assegnati dallo Stato sono già disponibili in termini di cassa da parte del Comune”.