Castel Madama – Il sindaco, gli assessori e il Presidente del Consiglio riunciano al 30% dell’indennità donando 24mila euro al fondo emergenza

Ventiquattromila euro per finanziare interventi volti a sostenere l’emergenza Covid -19. Il Sindaco Domenico Pascucci, gli assessori e il presidente del consiglio comunale di Castel Madama hanno deciso di destinare il 30% della loro indennità di carica al fondo per l’emergenza coronavirus. La decisione è stata assunta all’unanimità nella riunione di Giunta di oggi pomeriggio. A determinarla, la volontà – pienamente condivisa da tutti i componenti dell’esecutivo – di affiancare una tangibile iniziativa di carattere economico alle tante, già messe in atto, per contenere il rischio di contagio e gestire la grave emergenza economica che ha colpito i soggetti maggiormente vulnerabili e deboli della nostra comunità. (D.Coc.)