Coronavirus: a Tivoli il numero dei positivi al Covid-19 resta invariato

Secondo i dati forniti dalla Asl Roma 5 anche in questa giornata non si registrano nuovi positivi al Covid-19. Dunque il numero dei casi dall’inizio dell’emergenza resta stabile per la comunità tiburtina, fermo a 22 persone positive al tampone (a cui vanno aggiunti i tre deceduti delle settimane passate). La Asl a tutt’oggi non ha ancora comunicato il numero delle persone positive e via via guarite. Lievemente scende anche il numero complessivo (66 persone) di coloro che sono nel regime generale delle quarantene: la situazione evidenzia, dunque, un numero leggermente inferiore all’ultimo comunicato domenica. Di queste 66 persone, 38 sono in regime di quarantena fiduciaria domiciliare e le restanti 28 in isolamento (coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione). “Questo vuol dire”, spiega il sindaco Giuseppe Proietti, “che ad oggi è ancora confermato che i comportamenti adottati nei giorni scorsi fanno mantenere stabile la situazione per il Comune di Tivoli. Ci auguriamo che il trend resti tale e che, anzi, si riduca il numero delle persone sotto osservazione”.