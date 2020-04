Decreto liquidità: 400 miliardi per sostenere le imprese

Arrivato il decreto liquidità: 400 miliardi da parte dello Stato per sostenere le imprese di ogni dimensione, in modo celere, spedito, sicuro come ha evidenziato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si tratta di 200 miliardi per il mercato interno e 200 per potenziare l’export. Lo Stato garantirà prestiti fino al 25% del fatturato registrato nel 2019 dall’azienda che farà richiesta della misura. Tra i punti della nuova norma anche il rinvio degli adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.