Guidonia: inizia la distribuzione delle mascherine

Questa mattina, insieme alla Nvg Volontari Guidonia di Protezione Civile, abbiamo provveduto a distribuire parte delle mascherine, arrivate dalla Regione Lazio, a Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed Aeronautica Militare 66°stormo. Si tratta di una dotazione di circa 200 mascherine chirurgiche per ogni corpo che tuteleranno gli operatori durante il servizio giornaliero. Come Amministrazione abbiamo deciso di distribuire queste mascherine a chi fattivamente sta operando sul territorio comunale e rischia, quindi, in prima persona. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Lazio per la dotazione, i volontari della Protezione Civile per il loro instancabile lavoro ed i vari corpi per la preziosa attività che stanno svolgendo in questi giorni. Tutti insieme stanno facendo la loro parte per combattere questa emergenza.