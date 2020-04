Guidonia Montecelio: attivato Iban della raccolta fondi

Il Comune di Guidonia Montecelio ha attivato l’IBAN della raccolta fondi per far fronte all’emergenza COVID-19. L’Amministrazione, con l’aiuto dei volontari del territorio, sta lavorando senza sosta per limitare il disagio sociale ed economico. Tutti i fondi raccolti saranno rendicontati puntualmente ed utilizzati per le numerose esigenze volte a fronteggiare la grave emergenza. La donazione può essere di qualsiasi importo con bonifico bancario sull’Iban qui sotto.

IT72U0103039150000001624747

Intestato a Comune di Guidonia Montecelio

Causale: Emergenza Covid-19