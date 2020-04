Moricone – Altri due casi positivi al COVID-19

Il Sindaco:

Cari concittadini, oggi alle ore 13:30 la ASL mi ha comunicato che altri 2 nostri concittadini sono risultati positivi al COVID-19.

L’Amministrazione è in stretto contatto con Asl per trattare e monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione.

Le autorità competenti nella gestione dell’emergenza hanno attivato tutti i protocolli previsti dalla situazione.

Pertanto vi chiedo di non cedere all’allarmismo e di osservare rigorosamente tutte le indicazioni governative per limitare il contagio.

Confido nel vostro senso di responsabilità.

Grazie.