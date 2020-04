Nomentana Hospital, il sindaco commenta i dati arrivati: “Non siamo ancora soddisfatti”

LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO DI FONTE NUOVA PIERO PRESUTTI

In riferimento a quanto in oggetto e all’Ordinanza n. 17 del 27/03/2020 nella serata del 06/04/2020 ci è pervenuta una nota da parte del Nomentana Hospital di cui al prot. 11149 del 07/04/2020 con la quale ci è stato comunicata la situazione sanitaria della casa di cura.

Nella nota, oltre comunicarci il supporto continuo ricevuto sin dal 27 marzo da parte della ASL RM5, vengono forniti i seguenti dati così riassunti:

tamponi ad oggi effettuati dalla ASL, circa 700;

n. 27 operatori sanitari risultati positivi;

n.102 pazienti positivi (compresi gli ospiti provenienti da Nerola che per trasferimenti in altre strutture attualmente sono ridotti al numero di 33).

Le informazioni fornite ci aiutano a comprendere lo stato attuale all’ interno della struttura, ma non soddisfano pienamente quanto era stato richiesto al fine di tutelare la salute, non solo di chi opera ed è ricoverato all’ interno della struttura, ma di tutti i cittadini del nostro territorio. Per questo solleciteremo ulteriormente gli organi preposti.