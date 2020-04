Coronavirus: tre nuovi casi di Covid-19 nel territorio tiburtino, per un totale di 25 persone

Tivoli, 08 aprile 2020 – Ci sono tre nuovi positivi al Covid-19 per il territorio di Tivoli. I dati forniti oggi pomeriggio dalla direzione generale della Asl Roma 5 fanno così salire a 25 le persone riscontrate positive al nuovo Coronavirus (a cui vanno aggiunti i tre deceduti

delle settimane passate). Tra loro c’è anche una persona residente a Tivoli ma dipendente, in qualità di operatrice sanitaria, di una struttura ospedaliera non situata nel territorio tiburtino. Le altre due persone entrate oggi tra i positivi erano nell’elenco delle

quarantene fiduciarie.