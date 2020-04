Fiano Romano, esce di casa nonostante gli arresti domiciliari e l’emergenza Covid

Prosegue l’attività dei Carabinieri di Monterotondo anche al di fuori dell’ambito dei controlli serrati alla circolazione per l’emergenza COVID-19.

I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno tratto in arresto un 58enne di Civitella San Paolo, il quale, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione. Inoltre i Carabinieri di Fiano hanno contestato all’evaso anche la violazione delle norme restrittive della circolazione dettate dall’emergenza COVID: incurante sia della propria condizione di recluso domiciliare sia della particolare emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, il pregiudicato vagava sereno per le vie cittadine, quasi a voler prendersi beffa di entrambe le normative che lo avrebbero costretto a rimanere comunque in casa. L’arrestato, infatti, non è nuovo ad episodi del genere, ed è stato ricondotto presso la sua abitazione ove dovrà attenderà la fissazione dell’udienza innanzi al GIP di Tivoli per rispondere del reato di evasione ma dovrà anche pagare alla Prefettura di Roma l’onerosa sanzione prevista dall’ultimo DPCM di limitazione della circolazione per emergenza COVID.