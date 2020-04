Fonte Nuova – Due nuovi casi positivi.

COMUNE DI FONTE NUOVA BOLLETTINO SITUAZIONE DEL TERRITORIO 8 APRILE 2020

abbiamo ricevuto la comunicazione dalla ASL Roma 5 di due nuovi casi di positività nel nostro comune.

N 3 positivi sono presso strutture ospedaliere

N 11 positivi sono presenti sul territorio in isolamento domiciliare.

Gli altri concittadini in isolamento/quarantena a vario titolo, sono in buone condizioni di salute ed in contatto con l’amministrazione comunale e le autorità sanitarie. in caso di necessità l’amministrazione ha attivato tutti i servizi di sostegno alimentare e farmaceutico

