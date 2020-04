GUIDONIA, fiamme nei pressi della Chiesa Santa Maria di Loreto

Questa sera c’è stato un incendio nei pressi della Chiesa Santa Maria di Loreto di Guidonia che attualmente risulta spento.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 in via Colle Farina, la via dove si trovano i locali della Caritas parrocchiale. L’area interessata è un campo di arbusti e sterpaglie che si trova in fondo alla via, adiacente al campo da calcio della parrocchia e dall’altra parte della strada rispetto al campo del gruppo scout Guidonia 1.

Sul posto intorno alle 20.10 è intervenuta la Protezione Civile di Guidonia che ha in poco tempo domato le fiamme. Alle 22.000 risulta spento.