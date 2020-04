Guidonia: mascherine per chi opera sul territorio

Il Sindaco Michel Barbet afferma che ieri é partita la distribuzione delle mascherine, acquistate di recente dal Comune, ai medici ed alle associazioni che stanno operando nel territorio per sostenere i cittadini durante questa emergenza sanitaria. “Si tratta – dice il primo cittadino – di un intervento necessario ad implementare la dotazione di chi tutti i giorni è sul campo per combattere contro il Coronavirus.

Le mascherine sono distribuite in questo modo:

– Agli 80 medici di base del territorio verranno consegnate 160 mascherine FFP2 e 1600 mascherine chirurgiche

– Alla Protezione Civile NVG, alla Croce Rossa Italiana, alle associazioni Avis, Airte e Toi complessive 150 FFP2 e 200 chirurgiche

“Il totale delle mascherine FFP2 sono 310, mentre aggiunge Barbet – le mascherine chirurgiche sono 1800. Abbiamo incrementato la fornitura della nostra Polizia Locale di ulteriori 30 mascherine FFP2 che si vanno ad aggiungere alla dotazione già in loro possesso. Visto il lavoro di controllo del territorio, che mette anche loro a rischio di contrarre il virus, – continua Barbet – è più che mai necessario fornirli di mascherine in maniera costante. Si tratta di un gesto con cui vogliamo dare un aiuto pratico ai professionisti ed ai volontari che stanno lavorando incessantemente al nostro fianco per aiutare – conclude il Sindaco – i cittadini in questo momento difficilissimo.”