Il Sindaco chiede una benedizione a Don Iliano Tancredi

di Elena Padovan

In un momento difficile per tutti, Paolo Salvatori, sindaco di San Polo dei Cavalieri, dedica un pensiero a un “personaggio” della sua comunità che si è distinto per aver scritto una pagina della storia locale, rappresentando un punto di riferimento per tante generazioni che sono cresciute con lui. “In questa surreale Settimana Santa, – scrive il sindaco in un post di Facebook – il ricordo non può non andare a Mons. Iliano Tancredi”.

A San Polo in molti lo ricordano con molto affetto. Don Iliano è nato nel 1932 nella vicina Vicovaro, il 29 giugno 1957 nella chiesa di Santa Maria di Loreto, a Guidonia Montecelio viene consacrato al sacerdozio e dal 7 dicembre del 1960 diventa parroco di San Polo dei Cavalieri, comunità che non ha più lasciato, avendone cura con infinita dedizione e fedeltà, fino all’ultimo giorno di vita. Uno dei suoi obiettivi è stato quello di organizzare attività per i giovani, prima attivò l’oratorio nell’antica chiesetta di Santa Lucia, poi realizzò la casa parrocchiale in via Primo Maggio, coinvolgendo intere generazioni di giovani in attività ludiche, ricreative e sportive. Nel 2013, dopo tre anni dalla sua morte, l’amministrazione locale gli ha intitolato una piazza del paese vicino al comune a dimostrazione di tutta la riconoscenza per aver amato e ascoltato ogni cittadino di San Polo. “Ci ha lasciato – conclude il sindaco – dieci anni fa dopo mezzo secolo di sacerdozio fra noi, conoscendoci e amandoci tutti. Continua a benedire il tuo popolo e il tuo paese, a incoraggiare tutti con il tuo sorriso, carissimo “DON”.