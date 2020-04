L’Istat fotografa il commercio al dettaglio

Come sono andate le vendite al dettaglio a febbraio 2020? L’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, stima una variazione congiunturale positiva dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. In aumento sia le vendite dei beni alimentari (+1,1% in valore e +1,2% in volume), sia quelle dei beni non alimentari (+0,5% in valore e +0,6% in volume). Il trend positivo riguarda tutto il trimestre dicembre 2019-febbraio 2020, durante il quale le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,6% in valore e dello 0,7% in volume rispetto al trimestre precedente.

Per quanto riguarda i beni non alimentari, gli aumenti maggiori sono i generi casalinghi durevoli e non durevoli (+7,6%), l’utensileria per la casa e la ferramenta (+6,3%). Aumento minore per cartoleria (da poco è stato concessa la riapertura dei relativi negozi), libri, giornali e riviste (+1,0%).

Rispetto a febbraio 2019, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dell’8,4% per la grande distribuzione e del 3,3% per le imprese operanti su piccole superfici.