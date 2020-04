Monterotondo – Registrati 3 nuovi casi di positivi al Coronavirus.

Il termine per la prima richiesta di buoni spesa per generi alimentari e farmaci in favore dei cittadini colpiti dalla emergenza COVID-19 è previsto per SABATO 11 APRILE ALLE ORE 23:59

Nel frattempo si sta provvedendo a fissare NUOVI CRITERI PER UNA SECONDA EROGAZIONE DEI BUONI utili a un ampliamento della platea dei beneficiari.

AGGIORNAMENTO CASI:

Sono stati ufficializzati dalla ASL, nella giornata di oggi, 3 NUOVI CASI.

Tutti i nuovi casi sono relativi a cittadini già in isolamento domiciliare, previsto a seguito dei provvedimenti che hanno interessato la CLINICA NOMENTANA HOSPITAL.

CONTROLLI:

Oggi si è tenuta una RIUNIONE OPERATIVA CON CARABINIERI, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE.

PIANIFICATI CONTROLLI A TAPPETO SU TUTTO IL TERRITORIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE GIORNATE DI PASQUA E PASQUETTA.

LE SANZIONI PER CHI TRASGREDISCE sono state rese più severe e immediate.

Ricordiamo che per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione PENALE oltre a quella AMMINISTRATIVA in denaro (da 400 a 3.000 euro).

Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro.

Il Sindaco, Riccardo Varone