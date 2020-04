NEROLA, nuovo caso positivo sono 7 in città

Il sindaco di Nerola Sabina Granieri ha comunicato oggi, 8 aprile il settimo caso positivo al Covid 19 residente nel comune (Esclusi i pazienti della casa di riposo).

LA COMUNICAZIONE DEL SINDACO:

Cari Concittadini,

la ASL RM5 mi ha appena comunicato un ulteriore caso di tampone positivo al COVID-19 relativo a una persona residente a Nerola. L’Autorità Sanitaria sta svolgendo la relativa indagine epidemiologica. Ad oggi sono 7 i positivi covid esclusa la Casa di Riposo.

A tutti i pazienti positivi che si trovano a Nerola e a quelli ricoverati vanno gli auguri per una pronta guarigione. Un pensiero ai nostri nonni che non ci sono più! 😞 E’ fondamentale RESTARE A CASA ed evitare ogni spostamento se non assolutamente indispensabile.

Per gli spostamenti assolutamente inderogabili e consentiti dalle norme si raccomanda di indossare mascherina protettiva e guanti, e si ricorda l’obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro. Siamo stati bravi fino ad ora, a noi e’stato richiesto più sacrificio. Ne stiamo uscendo bene e più forti. Non molliamo ora! Forza! Il Sindaco.