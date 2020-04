Proietti a Pannuzzi: “Chi parla di errore non sa che si tratta di una scelta voluta”

“Nessun errore” Inizia così il comunicato stampa del comune di Tivoli che risponde al presidente dell’associazione “Sarà Bellissima” Simone Pannuzzi che ha mosso critiche al comune in merito ai buoni spesa. “La scelta del Comune di Tivoli – scrive il Sindaco Giuseppe Proietti – è stata consapevolmente quella di recepire i criteri che sono stati comunicati dalla Regione Lazio per assegnare i 224mila euro stanziati tramite la deliberazione regionale n. 138 per far fronte ai bisogni alimentari delle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. La scelta è stata di adottare anche per i 399mila euro di assegnazione statale (tramite ordinanza n.658 del dipartimento di Protezione civile) gli stessi criteri indicati dalla Regione. Quindi, – ha aggiunto il sindaco – , “non si è trattato di confusione o di errore, ma semplicemente di avere adottato per l’utilizzo dei fondi statali gli stessi criteri che la Regione ha indicato per l’assegnazione dei fondi regionali. Una scelta, sottolineo, voluta e consapevole quella del Comune di Tivoli, d’individuare criteri chiari e semplici forniti dall’ente sovraordinato Regione. Vorrei ricordare – continua Proietti – che questa strada è stata intrapresa all’unanimità in seno alla commissione consiliare per gli Affari sociali, sia dai componenti della maggioranza, sia da quelli della minoranza: consiglieri della coalizione facente capo al Pd e quelli della coalizione facente capo alla Lega. Tutti hanno voluto adottare lo stesso criterio. Aggiungo, anzi, che la proposta di accogliere il criterio regionale anche per i fondi di provenienza statale è arrivata proprio da una precisa indicazione della minoranza. Chi parla di errore non sa che si tratta di una scelta voluta. Approfitto per ricordare che l’unica indicazione che proveniva dall’ordinanza della Protezione civile, era di dare la priorità a chi non godeva già di supporto pubblico: noi – conclude – abbiamo deciso, tutti insieme, di estendere quei criteri regionali alle risorse stanziate per Tivoli dallo Stato”.