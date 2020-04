ASL Roma 5 – Oggi sono stati registrati 25 nuovi casi

Nella Asl Roma 5 sono stati registrati 25 nuovi casi positivi e 9 i pazienti guariti.

Deceduto un uomo di 71 anni a Tivoli.

2.080 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.

20 le strutture per anziani del territorio sono state controllate. Nomentana Hospital: 25 di Nerola negativi al primo tampone; in attesa del secondo per la notifica di guarigione; disposto il trasferimento dei casi positivi della struttura presso strutture di RSA COVID o ospedaliere a secondo delle disposizioni mediche;