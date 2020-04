Dl: le Banche sono pronte per i finanziamenti?

Ancora troppi dubbi su come le ultime misure del Governo riusciranno a far arrivare i finanziamenti annunciati e in che modo questi saranno ripartiti a livello regionale e locale. Si parla ad esempio per le piccole aziende di un prestito fino a 25mila euro che lo Stato garantirà al 100% presso le banche senza valutazione del merito di credito stesso: ma quali sono le condizioni esatte per accedervi? E quali sono i settori merceologici: tutti? Ancora non si è capito bene, così come non sono stabilite le procedure per attivare questi crediti. Insomma si profilano percorsi tortuosi mentre si sta attivando una task force Abi e Sace per rendere realmente operativo il Decreto Liquidità. Si sta facendo qualcosa del genere anche nei nostri territori?