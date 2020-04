GUIDONIA – 5 posti liberi al “Liceo Musicale”

Si comunica alle famiglie che si sono resi disponibili 5 posti presso il Liceo Musicale di Guidonia Montecelio per l’A.A. 2020/21.

Sono 2 posti per cantante; un posto per strumento a fiato; un posto per strumento ad arco, un posto per percussioni.

Gli interessati, anche se già iscritti ad altri indirizzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore, o ad altri Istituti, possono chiedere il cambio di indirizzo.

La prova facoltativa attitudinale, viste disposizioni vigenti per il Coronavirus, non si rende necessaria. La studentessa/lo studente può inviare una prova audio-video su tema libero, a sua scelta.

La richiesta di iscrizione va inoltrata, entro il 5 maggio, 2020 all’ “I.I.S. via Roma 298” GUIDONIA MONTECELIO. email: rmis10600x@istruzione.it .

Tel. O6/121123875