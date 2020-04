GUIDONIA – Auto si schianta contro il muro, muore ventenne

Tragico incidente stradale sta sera, giovedì 9 aprile, a Guidonia centro davanti alle Cementerie Buzzi Unicem.

A perdere la vita è un ventenne del posto alla guida di una Lancia Y. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto poco dopo le 19 quando il ragazzo per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura schiantandosi contro il fabbricato che ospita la tabaccheria in via Sant’Angelo. Sul posto Vigili del Fuoco e personale del 118 oltre all’eliambulanza dell’ARES ma ai soccorritori e ai medici non è rimasto che costatarne il decesso. In questo momento sul posto i familiari della vittima e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

Il traffico è interrotto nel tratto compreso tra via dell’Unione e le cementerie.