Guzzo: “É difficile parlare di sport”

Lo stop giustamente imposto ormai da diverse settimane a tutti i campionati ha certamente fermato l’escalation dell’Andrea Doria, impegnata nel campionato di serie B2 femminile di volley. In queste settimane davvero molto problematiche, coach Ivan Guzzo ha rammentato che la mancanza di: “allenamento pesa molto. Sono in contatto con le ragazze che da agoniste stanno affrontando le difficoltà con fatica, anche perché il campionato era giunto al suo momento clou. Desidero, comunque, precisare che per via del momento drammatico che attraversa il nostro Paese e non solo, è difficile parlare di sport. Comunque, le atlete stanno lavorando coscienziosamente e con grande professionalità. Ritrovare l’agonismo non sarà complicato, più difficile sarà riappropriarsi della forma fisica e di quella tecnica. Il rischio, è quello di trasformare le prossime eventuali partite in un moltiplicatore di infortuni. La nostra- ha concluso l’allenatore- è una federazione molto attenta e noi abbiamo piena fiducia nelle sue decisioni, che saranno senza dubbio prese con coscienza”.

Fernando Giacomo Isabella