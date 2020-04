Monterotondo: droni anti-villeggiatura nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Il bel tempo e l’aria di festa potrebbero indurre in tentazione, per questo nei giorni di Pasqua e Pasquetta saranno intensificati i controlli su tutto il territorio. I negozi, come già annunciato dal sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, resteranno chiusi domenica e lunedì, sia per evitare le ‘passeggiate’ al supermercato sia per consentire ai lavoratori di staccare la spina dopo un mese di intenso lavoro. Non solo. Tra Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova saranno intensificati i controlli stradali e alcuni droni sorvoleranno la zona per tenere d’occhio anche la situazione nei parchi e nelle aree verdi e punire eventuali trasgressori. I ‘furbetti’ del pic-nic pasquale sono avvisati.