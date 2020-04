Monterotondo: il budget non è ancora esaurito

Il termine per la prima richiesta di buoni spesa per generi alimentari e farmaci in favore dei cittadini colpiti dalla emergenza Covid-19 è previsto per sabato 11 aprile alle ore 23:59.

Il budget a disposizione del Comune, però, non è ancora andato esaurito e l’amministrazione sta predisponendo i moduli per un’altra infornata di domande a cui potrà accedere una fetta più ampia di cittadini in difficoltà.

L’amministrazione, infatti, sta provvedendo a fissare nuovi criteri per una seconda erogazione dei buoni utili a un ampliamento della platea dei beneficiari.

Per inoltrare la domanda è necessario accedere alla piattaforma web dal sito del Comune e compilare un formulario online. Solo ai cittadini impossibilitati ad inviare domanda in modalità telematica è concessa la possibilità di attivare la pratica telefonicamente ai numeri 06/90964202-397-310 attivi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.