Scuola R.Borelli: tutti i bambini ammessi

Il Comune di Monterotondo ha approvato la graduatoria definitiva relativa all’ammissione e alla frequenza alla scuola comunale paritaria R. Borrelli, anno scolastico 2020/2021. I bambini sono tutti ammessi. Rimangono in lista d’attesa solo coloro che compiono 3 anni entro il 30/04/2021. Per ulteriori delucidazioni si può scrivere al seguente indirizzo: antonia.alessio@comune.monterotondo.rm.it. Non appena finirà l’emergenza Covid-19 la graduatoria sarà visibile presso il Servizio autonomo politiche educative e formazione professionale (CFP) sito nella sede comunale in Piazza Angelo Frammartino, 4, e nella sede della scuola comunale paritaria R. Borrelli.