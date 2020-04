Lieve incidente stamattina nei pressi della Traversa del Grillo tra Monterotondo e Fiano Romano. Una vettura è finita contro il guardrail, senza conseguenze per il conducente. Tuttavia è stata necessaria la pulizia della strada, quindi è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto intorno alle 8 del mattino sia verso Monterotondo che per chi doveva uscire da Monterotondo in direzione Salaria.