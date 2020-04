Oggi altre due persone residenti a Vicovaro sono risultate positive al Covid-19.

ECCO IL COMUNICATO diffuso sulla Pagina Facebook ufficiale Vicovaro:

Salgono a 8 i casi positivi a #Vicovaro. Le due persone risultate positive sono collegate al primo caso certificato dalla ASL RM5.

🛑 Le persone in quarantena scendono a 5, mentre 4 quelle in isolamento domiciliare.

🛑 Le loro condizioni di salute sono buone e quasi in via di guarigione.

