Si chiamava Riccardo Matteo Mattei, il giovane morto ieri sera, giovedì 9 aprile, nel tragico incidente stradale avvenuto a Guidonia centro davanti alle Cementerie Buzzi Unicem.

Aveva 22 anni ed era di Montecelio, dove viveva col papà Valter, la mamma Maria Assunta Fioravanti e la sorella maggiore Emily.

Su disposizione della Procura, la salma del ragazzo è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale per essere sottoposta ad esame autoptico che accerterà le cause del decesso.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto poco dopo le 19 quando Riccardo Mattei rincasava verso Montecelio e per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Lancia Y.

La vettura si è schiantata contro il cancello della tabaccheria in via Sant’Angelo. Sul posto Vigili del Fuoco e personale del 118 oltre all’eliambulanza dell’Ares ma ai soccorritori e ai medici non è rimasto che costatarne il decesso.

A stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sarà l’esito dell’inchiesta condotta dagli agenti della Polizia municipale.