GUIDONIA – Covid-19, un nuovo contagiato. Ma 16 pazienti sono guariti.

Oggi finalmente possiamo dare una bella notizia ovvero che 16 nostri concittadini sono guariti dal Coronavirus risultando negativi al nuovo tampone. Una bella notizia che ci fa sperare per il futuro, ma che non deve assolutamente farci abbassare la guardia, è necessario ed indispensabile continuare a rispettare le regole e la principale è sempre quella di RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

La Asl Roma 5 mi ha informato anche che in data odierna abbiamo un nuovo caso positivo nella nostra Città in isolamento presso il proprio domicilio. Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona. Scende per la prima volta, quindi, compresi i due decessi, a 64 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza: