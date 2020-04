LA RICETTA – 3 semplici mosse per fare la colomba salata

A casa della cuoca Susanna Turco, titolare del laboratorio gastronomico Ci Penso Io a Setteville di Guidonia non è Pasqua se non si prepara la colomba salata. Ha svelato a Tiburno la sua ricetta speciale per farla in TRE SEMPLICI PASSAGGI.

PROCEDIMENTO:

PASSO 1 IMPASTA gli ingredienti e lascia lievitare 5/6 ore fino al raddoppio del volume.

PASSO 2 STENDI l’impasto e farciscila con salame, pancetta, provola. Aggiungi una spolverata di parmigiano grattugiato.

PASSO 3 RIMPASTA E INFORNA: Impastare in modo che la farcitura si distribuisca per tutto l’impasto. Mettere nello stampo a forma di colomba e lasciare lievitare altre 3 ore.Infornare per 45 minuti a 180 gradi. Gustare!

INGREDIENTI

300g farina 00

200g farina manitoba

3 uova

200 ml latte ( tiepido con 16 g di lievito essiccato e mezzo cucchiaino di zucchero)

100 ml olio evo

Salame di miliano a dadini

Pancetta dolce a dadini

Provola dolce a dadini

CHI è?

Nell’attesa di riabbracciare i parenti e recuperare il tempo passato a distanza da loro, la coppia di cuochi Susanna, di 38 anni, e Francesco di 28, festeggeranno questa Pasqua in compagnia dei figli. Nel frattempo, tra una consegna a domicilio e l’altra, mandano avanti il loro laboratorio gastronomico a Setteville di Guidonia “Ci penso io”.