Quinto aggiornamento da parte del Nomentana Hospital al comune di Fonte Nuova. Sono 814 i tamponi effettuati dalla Asl (le operazioni sono continuate anche oggi e si concluderanno il 14 aprile per ricominciare un nuovo screening per tutti gli interessati): n. 29 operatori sanitari risultati positivi (già comunicati), n. 57 pazienti positivi (diminuiti per 24 trasferimenti in altre strutture e una dimissione).

Di seguito la nota