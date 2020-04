Nomentana Hospital: i pazienti Covid verranno trasferiti in ospedale

“Nella Commissione Regionale Sanità che si è tenuta ieri sono tornato a mettere al centro del dibattito la situazione del Nomentana Hospital, chiedendo all’Assessore Alessio D’Amato quali passi stesse compiendo la Regione Lazio, soprattutto alla luce dei nuovi casi positivi accertati dagli ultimi tamponi ”- spiega Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle.

La novità importante è che i pazienti positivi del Nomentana Hospital verranno trasferiti presso gli ospedali Covid individuati dalla Regione Lazio.

“L’Assessore ha precisato che nei prossimi giorni – continua Novelli – si provvederà al trasferimento dei pazienti positivi al Coronavirus presso le strutture ospedaliere individuate dalla Regione Lazio come ospedali Covid. Rimarranno nel Nomentana Hospital soltanto i pazienti che fisicamente non riescono a sostenere il trasferimento”.

Una buona notizia ma l’attenzione sulla vicenda sarà sempre alta e prioritaria.

“E’ una buona notizia perché così il Nomentana Hospital non si troverà a gestire un numero elevato di pazienti Covid- conclude il Consigliere Regionale- continuerò a seguire ed a monitorare la situazione, sia attraverso lo strumento della Commissione Regionale Sanità che ricordo si terrà ogni giovedì, e sia con la collaborazione sul territorio dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Alessandro Buffa e Stefano Pecce”.