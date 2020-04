Tivoli – Casa di via Maremmana Inferiore: negativi al Covid-19 tutti i 28 test

Si è appreso dalla Asl Roma 5 l’esito negativo dei tamponi per la diagnosi del Covid-19 per tutti i 28 abitanti dell’edificio di via Maremmana Inferiore, eseguiti ieri pomeriggio. Per tutte le persone che vivono nell’edificio continua, in via del tutto precauzionale, il periodo della quarantena che durerà sino al 20 aprile. Soltanto se in questo lasso di tempo qualcuno di loro dovesse presentare o sviluppare sintomi riconducibili al nuovo Coronavirus, verrebbero eseguiti nuovi tamponi.

“È sicuramente una notizia che rassicura”, commenta il sindaco Giuseppe Proietti, “prima di tutto per le persone che vivono nella casa di via Maremmana Inferiore, ma anche per l’intera comunità”.

Il caso è quello della casa utilizzata da meno di tre mesi dove abitano alcune persone in particolare stato di disagio fisico e sociale, situata in aperta campagna all’interno di un terreno agricolo-collinare, al confine tra Tivoli e Roma. Al suo interno si era riscontrato il caso di una persona ricoverata all’ospedale, dove è deceduta dopo due giorni, e risultata positiva al Coronavirus, già affetta da patologie gravi. Due giorni fa un altro degli abitanti era stato ricoverato all’ospedale per febbre alta. Una situazione che aveva subito fatto attivare l’iter per la verifica dello stato di salute dei suoi abitanti e quindi la sorveglianza attiva, sollecitata dal provvedimento di diffida firmato dal sindaco per non consentire uscite o ingressi sino all’accertamento sanitario della Asl.