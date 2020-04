Villanova – Il negozio è chiuso, il cuore ha le porte aperte

Non ce la faceva più a restare in casa limitandosi a rimuginare su quello che sarà domani. Così, pensando a chi oggi fatica a mettere insieme pranzo e cena, ha dato il via a un’iniziativa di vicinato e ha allestito due tavoli in strada per permettere a chi può farlo di offrire il proprio aiuto e a chi ha bisogno di prendere.

A gettare il seme della solidarietà è stata Deborah Di Bartolomeo, proprietaria di Rossana Abbigliamento, storica attività di Villanova, convinta che sia “inutile pensare a riaprire i negozi quando la gente non ha neanche i soldi per fare la spesa: chi ha bisogno deve essere aiutato in questo momento”.