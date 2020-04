L’appello del sindaco di Tivoli: “Controlli a tappeto dei vigili, non uscite”

COMUNICATO STAMPA

Nei giorni di domani e dopodomani, Pasqua e Pasquetta, la Polizia municipale di Tivoli farà controlli a tappeto in tutto il territorio tiburtino per impedire spostamenti non necessari e ingiustificati, che potrebbero avere l’effetto di aumentare il rischio di contagio del virus Covid-19.

Secondo i dati della Polizia municipale di Tivoli, dal 1 all’8 aprile sono state fermate 1.268 persone;

24 sono le persone sanzionate, in base a quanto previsto dal Dpcm del 25 marzo 2020;

Sono state controllate 140 attività commerciali per verificare le chiusure previste dai decreti governativi e il rispetto delle modalità di apertura laddove consentita.