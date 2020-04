Monterotondo, attivo il magazzino di distribuzione alimentare presso la protezione civile

Importante iniziativa messa in campo in questi giorni grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale di Monterotondo, Protezione civile e realtà di volontariato che quotidianamente lavorano nel nostro territorio.

“Da ieri, venerdì 10 aprile – spiega l’assessore Matteo Garofoli – è attivo il magazzino di distribuzione alimentare presso la protezione civile, che sta raccogliendo beni di prima necessità da destinare a chi ne farà richiesta”.

Al seguente link potete trovare la modulistica per fare richiesta:

http://magazzinosolidale.protezionecivilemonterotondo.it