Eccellenza, le società del Nord-Est augurano buona Pasqua – FOTO

di Valerio De Benedetti

Una stagione diversa, ancora lontana dal concludersi, con tanti interrogativi per il futuro e domande a cui dover rispondere. Allenamenti in casa, domeniche senza pallone. Il motto però rimane lo stesso, “distanti ma uniti”, per tornare presto a calcare il prato verde, gioire ed esultare per un gol. Le società aspettano un via libera dalla Federazione, ma servirà ancora del tempo per avere notizie ufficiali. Almeno per un giorno però, non ci si penserà. Le società d’Eccellenza augurano a tutti una buona Pasqua.