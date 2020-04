Fiano Romano, quattordici anziani positivi nella casa di riposo Villa Rosa Fiorita

“In una casa di riposo di Fiano Romano, Villa Rosa Fiorita, sono stati accertati, fino ad ora, 14 casi positivi tra gli ospiti. Le condizioni generali di queste persone sono buone – spiega il sindaco Ottorino Ferilli – Si è registrato invece un decesso: un uomo di 87 anni. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e accudito possano arrivare le miei più sentite condoglianze a nome, anche, di tutta l’intera Comunità”.

“Le Case di Riposo, le RSA possono essere focolai – prosegue il sindaco – Gli anziani fanno parte della fascia più a rischio; le strutture che li ospitano sono da mettere in sicurezza con interventi ad ampio raggio, più incisivi. Ho chiesto agli organi di competenza di provvedere preventivamente ad eseguire i tamponi ad operatori e personale di tutte le strutture presenti sul nostro territorio, e non solo agli ospiti. Non “è una consolazione” – quella che a volte leggo – che il focolaio sia circoscritto. Non è una consolazione ed è particolarmente importante che si intervenga in tempi rapidi. La ASL non sta facendo mancare assistenza, monitoraggio e sta organizzando tutte le attività per contenere i contagi. Presso la struttura, sono stati effettuati i tamponi diagnostici a pazienti e operatori. Nelle prossime ore mi comunicheranno il risultato degli esami effettuati in modo tale da avere un quadro completo della situazione, che puntualmente condividerò con voi. Nella giornata di domani, d’intesa con l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, il dottor Giuseppe Quintavalle, la dott.ssa Ursino e il dott. Bartoletti (ASL RM4) si recheranno presso la struttura per una verifica puntuale delle condizioni di salute di tutti gli ospiti e del personale”.