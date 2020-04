IOGIOCOACASA, nasce il primo torneo Esport organizzato dalla LND

di Valerio De Benedetti

La FIGC Lega Nazionale Dilettanti organizza il primo torneo eSport #IOGIOCOACASA. Sin dal principio il progetto LND eSport ha voluto sottolineare l’eliminazione delle distanze interpersonali. In un momento delicato come questo, dove restare a casa significa dare il proprio contributo alla battaglia contro il coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti non ha comunque smesso di promuovere coesione, amicizia e passione per il calcio, proprio grazie agli eSport. Dopo l’interruzione del RoadShow, in linea con le normative inerenti la gestione dell’emergenza COVID-19, la LND organizza tornei on line di Fifa, totalmente gratuiti, per offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di sfruttare il joypad come svago, vivendo la magica atmosfera degli ESport sulla poltrona di casa, con la telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, prevista per ogni finale.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI E SCOPRIRE IL REGOLAMENTO