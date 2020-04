È stato comunicato dalla ASL Roma 4 che c’è un nuovo caso di positività al COVID-19 a Morlupo. Il paziente è ricoverato al Policlinico Gemelli dal giorno 8 aprile. Sono in corso le analisi epidemiologiche per individuare eventuali contatti da porre in quarantena.

Il totale dei positivi è quindi salito a 4 unità.