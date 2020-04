In riferimento a quanto in oggetto ci è giunto l’ottavo aggiornamento da parte del Nomentana Hospital di cui al prot. 11904 del 13/04/2020 con la quale ci è stata comunicata la situazione sanitaria della casa di cura. La situazione non è cambiata rispetto a quanto comunicato nella giornata di ieri 12 aprile. I dati confermati sono i seguenti:

tamponi ad oggi effettuati dalla ASL, circa 814