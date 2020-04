ECONOMIA – “Salvare il salvabile”, parla Roberto Barbetti

Roberto Barbetti, 54 anni, è Ceo e fondatore di Med Technology di via Enrico Forlanini nel polo industriale Tavernelle a Guidonia, del cui Consorzio è vicepresidente.

La sua azienda lavora nell’ambito dei settori aeronautico, ferroviario, spaziale e militare, distribuendo anche prodotti ad alta tecnologia. In questo periodo sono tra i pochi che possono lavorare, puntando a “salvare il salvabile, anche se l’attività ad oggi è già ridotta del 50%”.

Per dare il massimo della sicurezza ai lavoratori è stato messo a punto un differente piano di distribuzione delle posizioni: “Due giorni si lavora, due giorni si sta in ferie, in modo che ciascun lavoratore utilizzi sempre la stessa strumentazione”.

Nell’area Tavernelle la Med Technology opera da circa due anni, approdandovi dopo aver cercato una sede adeguata in altri luoghi: “Il dispiacere più grande”, dice Barbetti, che è anche vice presidente del Consorzio Pip 1, “è la consapevolezza che questa zona potrebbe essere davvero un fiore all’occhiello per il Comune che invece evidentemente non ha molto a cuore chi cerca di produrre e creare lavoro. Ci sono due strade d’ingresso costellate di voragini e qualche parcheggio di nomadi. Vicino a noi c’è un’area pubblica abbandonata con l’erba alta che copre la nostra recinzione. Ho allertato più volte l’amministrazione comunale affinché avvii la manutenzione, ho “persino” chiesto di poter tagliare noi direttamente la vegetazione, per sicurezza e pulizia, ed anche perché no avere un’area dove i dipendenti potrebbero stare in pausa. Ma non ho mai ricevuto risposta”. Adesso con il coronavirus è tutto fermo.

“Il Covid19 è una emergenza prioritaria ma non vorrei che alla lunga diventi la scusa per lasciare tutto nel dimenticatoio”, sottolinea Barbetti.

