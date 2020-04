Fiano Romano: incontro tra Ferilli, Quintavalle e i medici dello Spallanzani

Il sindaco Ferilli informa che questa mattina ha incontrato il Direttore Generale della ASL RM4, Giuseppe Quintavalle, che insieme agli altri medici e ad una unità dello Spallanzani si sono recati in comune per un confronto ed un aggiornamento sulla situazione per poi recarsi a Villa Rosa Fiorita.

I risultati degli altri tamponi diagnostici effettuati presso la casa di riposo dimostrano che in totale ad oggi i positivi, sommati a quelli di ieri, sono in tutto 35. Le condizioni di salute sono buone; solo per 2 persone si sta provvedendo al trasferimento presso struttura ospedaliera.

Il sindaco dichiara di essere molto soddisfatto dell’incontro: “Ricevere informazioni chiare e dirette, e non solo attraverso un bollettino, – scrive Ferilli sulla sua pagina Facebook- genera fiducia e mette tutti in rete per superare la difficile emergenza in corso. L’unità mobile dello Spallanzani si è accertata, attraverso indagini e sopralluogo effettuato, delle condizioni di salute delle persone positive e di tutte quelle condizioni che esulano dagli aspetti prettamente sanitari ma che risultano necessarie per il contenimento del contagio.”

All’incontro erano presenti anche la dott.ssa Simona Ursino, direttore del dipartimento prevenzione Roma 4, il dott. Michele Leone direttore sanitario Roma 4.4, il dott. Carlo Turci direttore personale infermieristico e tecnico Roma 4, diversi Medici dell’unità Spallanzani, Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della (Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale) e segretario Provinciale della Fimmg Roma e l’ assessore alle politiche sociali e alla salute Fatima Masucci.

Per quanto riguarda invece l’aggiornamento dei casi positivi a Fiano Romano, non includendo quindi quelli dentro la Casa di Riposo, ad oggi RESTANO 9 esattamente come l’ultimo aggiornamento di qualche giorno fa, quello del 7 aprile.